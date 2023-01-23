Пушилин рассказал о подлянке от ВСУ перед бегством из Соледара
Пушилин: ВСУ полностью разрушили Соледар, целых зданий в городе практически нет
Инфраструктура Соледара почти полностью разрушена украинскими силовиками, целых зданий в городе практически нет. Об этом сообщил в эфире "России 24" врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Что касается Соледара, город разрушен. Противник наносил максимальный ущерб, там практически не осталось целых зданий, целых сооружений", — сказал Пушилин.
Лайф напоминает, что ВС РФ полностью взяли под контроль город Соледар в ДНР. В Министерстве обороны сообщили, что российские войска заняли его вечером 12 января. Во время освобождения города истребительная авиация ВКС России ликвидировала три украинских самолёта и один вертолёт.
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ТАСС / Николай Тришин