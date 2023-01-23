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23 января, 09:36
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Песков: Призыв по мобилизации завершён, а указ действует по другим причинам

Призыв граждан в рамках частичной мобилизации завершён, а соответствующий указ президента РФ продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв, но и другие мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Кроме призыва граждан частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для выполнения задач. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащих. В этой части (указ. — Прим. Лайфа) действует. Это касается и закрытого пункта", — отметил представитель Кремля.

Он отдельно подчеркнул, что призыв в рамках частичной мобилизации завершён.

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Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. А Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении этих мероприятий не требуется. Также президент РФ неоднократно объяснял, что необходимости в каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России нет.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

Комментарий

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Юра Пинчуксегодня в 14:55

какая мерзость одни дебилы хуже пугалкиной !!!

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