Песков: Призыв по мобилизации завершён, а указ действует по другим причинам
Призыв граждан в рамках частичной мобилизации завершён, а соответствующий указ президента РФ продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв, но и другие мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Кроме призыва граждан частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для выполнения задач. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащих. В этой части (указ. — Прим. Лайфа) действует. Это касается и закрытого пункта", — отметил представитель Кремля.
Он отдельно подчеркнул, что призыв в рамках частичной мобилизации завершён.
Напомним, 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. А Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении этих мероприятий не требуется. Также президент РФ неоднократно объяснял, что необходимости в каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России нет.
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