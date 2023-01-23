Песков: Призыв по мобилизации завершён, а указ действует по другим причинам

Призыв граждан в рамках частичной мобилизации завершён, а соответствующий указ президента РФ продолжает действовать, так как предусматривает не только призыв, но и другие мероприятия. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Кроме призыва граждан частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для выполнения задач. Это связано с исполнением обязанностей военнослужащих. В этой части (указ. — Прим. Лайфа) действует. Это касается и закрытого пункта", — отметил представитель Кремля.