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23 января, 09:41

Инна Чурикова незадолго перед смертью молила директора Театра Вахтангова "не списывать" её

<p>Инна Чурикова на сцене Театра им. Евгения Вахтангова. Фото © Официальный <a href="https://vakhtangov.ru/show/audience/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> Театра им. Евгения Вахтангова</p>

Инна Чурикова на сцене Театра им. Евгения Вахтангова. Фото © Официальный сайт Театра им. Евгения Вахтангова

Незадолго до своей смерти советская и российская актриса Инна Чурикова просила директора Театра им. Евгения Вахтангова Кирилла Крока "не списывать" её.

По его словам, артистка тогда простудилась и сильно заболела. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию, которая дала осложнения. Всё это время Чурикова сильно переживала, отметил Крок.

"Она переживала, звонила мне. Представляете, слышать "вы меня не списывайте, пожалуйста"? — приводит его слова телеканал НТВ.

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Как уже писал Лайф, о смерти великой российской актрисы Инны Чуриковой стало известно 14 января. Она ушла из жизни в возрасте 79 лет. Церемония прощания с артисткой прошла в Москве в храме Христа Спасителя, гроб с её телом вынесли под аплодисменты поклонников. Похоронили Чурикову на Новодевичьем кладбище.

Николь Вербер

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