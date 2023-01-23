Инна Чурикова незадолго перед смертью молила директора Театра Вахтангова "не списывать" её
Инна Чурикова на сцене Театра им. Евгения Вахтангова. Фото © Официальный сайт Театра им. Евгения Вахтангова
Незадолго до своей смерти советская и российская актриса Инна Чурикова просила директора Театра им. Евгения Вахтангова Кирилла Крока "не списывать" её.
По его словам, артистка тогда простудилась и сильно заболела. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию, которая дала осложнения. Всё это время Чурикова сильно переживала, отметил Крок.
"Она переживала, звонила мне. Представляете, слышать "вы меня не списывайте, пожалуйста"? — приводит его слова телеканал НТВ.
Как уже писал Лайф, о смерти великой российской актрисы Инны Чуриковой стало известно 14 января. Она ушла из жизни в возрасте 79 лет. Церемония прощания с артисткой прошла в Москве в храме Христа Спасителя, гроб с её телом вынесли под аплодисменты поклонников. Похоронили Чурикову на Новодевичьем кладбище.