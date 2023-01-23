Инна Чурикова незадолго перед смертью молила директора Театра Вахтангова "не списывать" её

Незадолго до своей смерти советская и российская актриса Инна Чурикова просила директора Театра им. Евгения Вахтангова Кирилла Крока "не списывать" её.

По его словам, артистка тогда простудилась и сильно заболела. У неё диагностировали двустороннюю пневмонию, которая дала осложнения. Всё это время Чурикова сильно переживала, отметил Крок.