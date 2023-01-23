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23 января, 09:33

Петербурженка пырнула ножом свекровь во время политических "дебатов"

Петербурженка ударила ножом 80-летнюю свекровь во время политического спора

Жительница Санкт-Петербурга в ходе спора с 80-летней свекровью на тему политики ранила пенсионерку ножом. Об этом пишет издание "Невские новости" со ссылкой на местную полицию.

Трагедия произошла в воскресенье в квартире семьи на Витебском проспекте. По информации полицейских, женщины сцепились в словесной схватке на политическую тему. В какой-то момент "дебаты" превратились в конфликт с выяснением отношений, невестка схватила нож и ударила свекровь им в руку.

Пенсионерка была госпитализирована с травмой. Уточняется, что нападавшая могла быть пьяна. В других подробностях происшествия сейчас разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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