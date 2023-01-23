Верблюд искусал до смерти сторожа охотбазы под Омском
Верблюд убил ударившего его 51-летнего сторожа охотничьей базы под Омском
В Омской области верблюд напал на сторожа охотничьей базы. От полученных травм и укусов мужчина скончался, сообщили в прокуратуре региона.
В Омской области верблюд напал на сторожа охотничьей базы. Видео © LIFE
Всё произошло в деревне Приозёрка. Судя по кадрам, которые появились в нашем распоряжении, первым "драку" в неравных начал сам охранник. Мужчина ударил верблюда по морде, а тот решил не отмалчиваться и дать сдачи. В итоге "горбатый" переборщил и искусал охранника до смерти. От полученных травм 51-летний мужчина скончался в больнице. Теперь по данному факту проводится проверка.
"Тюкалинская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства в деятельности охотничьей базы, расположенной вблизи деревни Приозёрка, в связи с получением сторожем данной организации смертельных ранений", — говорится в сообщении омского ведомства.
А ранее Лайф рассказывал о случае с агрессивным морским котиком в ЮАР. Усатик, обезумевший от цветения водорослей, набросился и покусал туристку. Позже выяснилось, что пострадавшей оказалась американская актриса южноафриканского происхождения Лулу Тейлор.
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