Верблюд искусал до смерти сторожа охотбазы под Омском

Всё произошло в деревне Приозёрка. Судя по кадрам, которые появились в нашем распоряжении, первым "драку" в неравных начал сам охранник. Мужчина ударил верблюда по морде, а тот решил не отмалчиваться и дать сдачи. В итоге "горбатый" переборщил и искусал охранника до смерти. От полученных травм 51-летний мужчина скончался в больнице. Теперь по данному факту проводится проверка.