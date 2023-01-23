Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 января 2023, 12:26

В Госдуме призвали ввести отпуск для военных-срочников с детьми до семи лет

Депутат Сухарев предложил ввести отпуск для военных-срочников с детьми до 7 лет

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил утвердить десятидневный отпуск для военнослужащих по призыву, у которых есть дети возрастом до семи лет. RT ознакомился с копией письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения нового обстоятельства — наличия ребёнка в возрасте до семи лет — для предоставления десятидневного отпуска в течение периода срочной службы военнослужащего", — говорится в тексте.

Сухарев напомнил, что по закону гражданин вправе получить отсрочку от призыва на военную службу в случае, если сам воспитывает ребёнка без матери, имеет ребёнка-инвалида до трёх лет, у него двое и более детей или же в семье растёт малыш, а у жены срок беременности не менее 22 недель.

При этом нет отсрочки для граждан, имеющих ребёнка и супругу, уточнил парламентарий. Он добавил, что при этом военнослужащий может взять десятидневный отпуск, но только по личным обстоятельствам в случае тяжёлой болезни или смерти родственника, пожара или стихийного бедствия, в котором оказалась семья, также это распространяется и на другие исключительные ситуации.

Депутат назвала категорию россиян, для которой в феврале проиндексируют выплаты
Депутат назвала категорию россиян, для которой в феврале проиндексируют выплаты

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесён законопроект, подразумевающий ежегодную выплату участникам Великой Отечественной войны в размере 75 тысяч рублей. Выплачивать деньги предлагается участникам и инвалидам ВОВ, лицам, награждённым знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Житель осаждённого Севастополя", а также вдовам военнослужащих, погибших в период с 1941 по 1945 год.

BannerImage

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar