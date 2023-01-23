В Госдуме призвали ввести отпуск для военных-срочников с детьми до семи лет

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил утвердить десятидневный отпуск для военнослужащих по призыву, у которых есть дети возрастом до семи лет. RT ознакомился с копией письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"В целях поддержки семей с малолетними детьми прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения нового обстоятельства — наличия ребёнка в возрасте до семи лет — для предоставления десятидневного отпуска в течение периода срочной службы военнослужащего", — говорится в тексте.

Сухарев напомнил, что по закону гражданин вправе получить отсрочку от призыва на военную службу в случае, если сам воспитывает ребёнка без матери, имеет ребёнка-инвалида до трёх лет, у него двое и более детей или же в семье растёт малыш, а у жены срок беременности не менее 22 недель.

При этом нет отсрочки для граждан, имеющих ребёнка и супругу, уточнил парламентарий. Он добавил, что при этом военнослужащий может взять десятидневный отпуск, но только по личным обстоятельствам в случае тяжёлой болезни или смерти родственника, пожара или стихийного бедствия, в котором оказалась семья, также это распространяется и на другие исключительные ситуации.