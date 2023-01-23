Збруев успокоил поклонников после тревожных вестей об ухудшении здоровья
Народный артист РСФСР Збруев ответил на сообщения о вызове скорой из-за высокого давления
Народный артист РСФСР Александр Збруев. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Народный артист РСФСР Александр Збруев успокоил поклонников, которых встревожили сообщения об ухудшении его здоровья. По данным СМИ, 84-летнему актёру несколько дней подряд вызывали скорую из-за сильных болей в груди и высокого давления.
"Не знаю… нет, нормально всё, спасибо. Да, было давление, но сейчас уже всё нормально, слава богу", — рассказал Збруев в беседе с телеканалом "360".
Также накануне стало известно, что актёр Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве. В конце первого акта он сильно подвернул ногу, после чего 73-летнего актёра пришлось госпитализировать.