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23 января, 09:22

Збруев успокоил поклонников после тревожных вестей об ухудшении здоровья

Народный артист РСФСР Збруев ответил на сообщения о вызове скорой из-за высокого давления

<p>Народный артист РСФСР Александр Збруев. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Народный артист РСФСР Александр Збруев. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Народный артист РСФСР Александр Збруев успокоил поклонников, которых встревожили сообщения об ухудшении его здоровья. По данным СМИ, 84-летнему актёру несколько дней подряд вызывали скорую из-за сильных болей в груди и высокого давления.

"Не знаю… нет, нормально всё, спасибо. Да, было давление, но сейчас уже всё нормально, слава богу", — рассказал Збруев в беседе с телеканалом "360".

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Также накануне стало известно, что актёр Валерий Афанасьев попал в больницу после спектакля в Москве. В конце первого акта он сильно подвернул ногу, после чего 73-летнего актёра пришлось госпитализировать.

Ирина Фальке

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