Збруев успокоил поклонников после тревожных вестей об ухудшении здоровья

Народный артист РСФСР Александр Збруев успокоил поклонников, которых встревожили сообщения об ухудшении его здоровья. По данным СМИ, 84-летнему актёру несколько дней подряд вызывали скорую из-за сильных болей в груди и высокого давления.

"Не знаю… нет, нормально всё, спасибо. Да, было давление, но сейчас уже всё нормально, слава богу", — рассказал Збруев в беседе с телеканалом "360".