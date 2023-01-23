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23 января, 09:05
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ФСБ пресекла теракт против сотрудников полиции, который планировался по поручению Киева

ФСБ пресекла теракт на Северном Кавказе, готовившийся по заданию спецслужб Украины

Россиянин – сторонник националистических украинских формирований планировал совершить теракт в одном из регионов Северного Кавказа против сотрудников полиции. Сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о его задержании и показала кадры допроса.

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт по заданию Украины против сотрудников полиции. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России

"Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином России, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — сказано в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сам задержанный с позывным Алехандро во всём признался и раскаялся. На допросе он заявил, что по поручению украинских спецслужб он должен был приехать в СКФО и совершить теракт против сотрудников полиции. Что конкретно он должен был сделать, не уточняется.

В Северной Осетии задержали украинского шпиона

В Северной Осетии задержали украинского шпиона

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, пытавшегося уехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Мужчину заметили на железнодорожной станции Тверь. Подозреваемый поддерживал связь с украинским военным через интернет.


Обложка ©

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России

Оксана Попова

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