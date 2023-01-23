ФСБ пресекла теракт против сотрудников полиции, который планировался по поручению Киева

Россиянин – сторонник националистических украинских формирований планировал совершить теракт в одном из регионов Северного Кавказа против сотрудников полиции. Сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о его задержании и показала кадры допроса.

ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт по заданию Украины против сотрудников полиции. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России

"Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином России, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — сказано в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.