ФСБ пресекла теракт против сотрудников полиции, который планировался по поручению Киева
ФСБ пресекла теракт на Северном Кавказе, готовившийся по заданию спецслужб Украины
Россиянин – сторонник националистических украинских формирований планировал совершить теракт в одном из регионов Северного Кавказа против сотрудников полиции. Сегодня Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о его задержании и показала кадры допроса.
ФСБ задержала мужчину, готовившего теракт по заданию Украины против сотрудников полиции. Видео © Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России
"Федеральной службой безопасности РФ в январе текущего года на территории Северо-Кавказского федерального округа предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином России, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб", — сказано в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Сам задержанный с позывным Алехандро во всём признался и раскаялся. На допросе он заявил, что по поручению украинских спецслужб он должен был приехать в СКФО и совершить теракт против сотрудников полиции. Что конкретно он должен был сделать, не уточняется.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Твери, пытавшегося уехать на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ. Мужчину заметили на железнодорожной станции Тверь. Подозреваемый поддерживал связь с украинским военным через интернет.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России