Поставки Киеву танков будут обсуждаться на уровне глав МИД стран ЕС

В Евросоюзе остались разногласия по поставкам танков на Украину, министры иностранных дел обсудят создавшуюся проблему, и в любом случае Киев получит значительную помощь. Об этом сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран – членов ЕС.

"Да, президент [Украины Владимир] Зеленский просил танки, но у стран – членов [ЕС] разные мнения, мы будем обсуждать это. Германия уже предложила много. Что касается решения по танкам — это не единственная тема, которая обсуждается, уже было принято много других ключевых решений [по поставкам оружия Киеву]", — пояснил он.