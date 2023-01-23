Поставки Киеву танков будут обсуждаться на уровне глав МИД стран ЕС
Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС обсудят поставки танков Киеву
В Евросоюзе остались разногласия по поставкам танков на Украину, министры иностранных дел обсудят создавшуюся проблему, и в любом случае Киев получит значительную помощь. Об этом сказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед встречей глав МИД стран – членов ЕС.
"Да, президент [Украины Владимир] Зеленский просил танки, но у стран – членов [ЕС] разные мнения, мы будем обсуждать это. Германия уже предложила много. Что касается решения по танкам — это не единственная тема, которая обсуждается, уже было принято много других ключевых решений [по поставкам оружия Киеву]", — пояснил он.
Накануне Боррель осудил Германию за создание помех для поставок танков ВСУ. Глава евродипломатии также похвастался, что Евросоюз стал "первым донором Украины".
Getty Images / Daniel Karmann