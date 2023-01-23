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22 января, 23:47
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Марокко под давлением впервые направило танки Украине

Украина получила от Марокко модернизированные в Чехии танки Т-72Б

Марокко передало Украине партию танков Т-72Б, которые модернизировала компания Excalibur Army в Чехии. Об этом пишет алжирский портал Menadefense.

По его информации, партия из примерно 20 танков уже отправлена в зону боевых действий на Украине. Это первый случай военной помощи Киеву со стороны африканского государства. Марокканская армия закупила эту технику у Белоруссии в 1999–2000 годах. Всего было приобретено 148 танков Т-72, 136 танков Т-72Б и 12 танков Т-72БК.

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Согласно данным Menadefense, решение властей Марокко о поставке оружия Украине было принято под давлением во время встречи на немецкой авиабазе Рамштайн, которая состоялась в апреле 2022 года и была организована США. На ней проходили консультации об оказании Западом военной помощи Киеву. Тунис и Марокко были там единственными странами, представлявшими Северную Африку.

Ранее сообщалось, что решение Германии не поставлять Украине танки Leopard вызвало гнев в США. Противоречия между сторонами появились в ходе встречи на базе Рамштайн в Германии, когда глава Пентагона Ллойд Остин безрезультатно пытался переубедить ФРГ.

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ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны

Иван Косицын

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