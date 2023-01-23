В ДНР освобождена Краснопольевка
Российские военные освободили ещё один населённый пункт в районе Артёмовска — Краснопольевку. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики.
"По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку", — говорится в сообщении.
О взятии под контроль Двуречья 21 января сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, населённый пункт освободили российские добровольцы при огневой поддержке войск ЮВО. А 20 января стало известно, что ВС РФ освободили населённый пункт Клещеевка в ДНР.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ