В ДНР освобождена Краснопольевка

Российские военные освободили ещё один населённый пункт в районе Артёмовска — Краснопольевку. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики.

"По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку", — говорится в сообщении.