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23 января, 08:29

В ДНР освобождена Краснопольевка

Российские военные освободили ещё один населённый пункт в районе Артёмовска — Краснопольевку. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики.

"По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку", говорится в сообщении.

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Минобороны: Российские военные освободили село Лобковое в Запорожской области

О взятии под контроль Двуречья 21 января сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, населённый пункт освободили российские добровольцы при огневой поддержке войск ЮВО. А 20 января стало известно, что ВС РФ освободили населённый пункт Клещеевка в ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова

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