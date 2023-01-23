Как спецслужбы Украины создали секретные отряды для ликвидации неугодных Политолог Дмитрий Родионов — о том, как на Украине преследуют и убивают людей и по чьему приказу. 66429 66429 Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / SecurSerUkraine

В марте прошлого года с Украины пришло шокирующее известие об убийстве буквально средь бела дня в центре Киева участника первых переговоров между Россией и Украиной финансиста Дениса Киреева. Уже тогда говорили, что это дело рук СБУ. Почти год спустя информацию подтвердило издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителя спецслужбы, который заявил, что Киреева застрелили из-за предательства — сотрудничества с Россией.

Как рассказал глава военной разведки Кирилл Буданов, накануне второго раунда переговоров Кирееву позвонили из приёмной директора контрразведки СБУ Александра Поклада, после чего Киреев приехал в Киев и предупредил своих телохранителей, что его могут арестовать. Они подъехали к Софийскому собору, где из микроавтобусов к ним выбежали агенты СБУ и приказали сдать оружие. После этого финансиста увезли, а через полтора часа был обнаружен его труп с пулей в затылке.

Бизнесмен Денис Киреев во время российско-украинских переговоров 28 февраля 2022 года. Фото © ТАСС / POOL / Александр Кряжев

При этом Буданов рассказал, что сам пригласил Киреева использовать связи в финансовом секторе и среди спецслужб, чтобы узнавать информацию о планах России. Якобы Киреев сообщил о начале СВО за несколько дней, и, по словам главы СБУ, "если бы не Киреев, скорее всего, Киев был бы взят". Так на кого работал Киреев: на Украину или на Россию? Был ли он предателем или ценным агентом? Или он стал жертвой разборки украинских спецслужб между собой?

В любом случае, даже если у СБУ были основания подозревать Киреева в измене, зачем нужно было его показательно убивать? Почему нельзя было просто арестовать его и поместить под следствие? Мелькнувшая в откровениях Буданова фамилия директора контрразведки СБУ Поклада проливает свет на многое.

Впервые этот человек попал на страницы СМИ ещё в 2018 году, когда скрывавшийся в Мьянме бывший военный и несостоявшийся агент СБУ Сергей Сановский дал интервью, в котором рассказал о том, что департамент разведки этого ведомства формирует особые группы для убийств и запугивания противников режима.

В 2014-м Сановского познакомили с неким Андреем Лысогором, про которого говорили, что он "работает под покровительством руководства СБУ и в состоянии решить многие вопросы". Кроме того, Лысогор проводил семинары и тренинги для бойцов Нацгвардии и ВСУ, оперативников и агентов СБУ, на которых помимо стрелковой подготовки и ножевого боя давался подробный инструктаж, как пытать людей.

А в 2017-м Лысогор рассказал Сановскому о создании сети нелегальных групп "для активных мероприятий на территории Украины", в том числе "ликвидации лиц, не согласных с проводимым политическим курсом", и предложил возглавить одну из таких групп. Услышав от Сановского отказ в сотрудничестве, Лысогор потребовал никому не рассказывать об этой беседе, "иначе его в лучшем случае задушат в подъезде".

Однако вскоре в квартиру Сановского вломились оперативники СБУ, стали требовать сознаться в абсурдных обвинениях, начались пытки. Одним из палачей был тот самый Александр Поклад, с которым Сановского до этого познакомил Лысогор.

"Вместо того чтобы ловить настоящих террористов, департамент в стиле старого УБОПа вывозит людей в посадки и душит. У них есть сотрудник Александр Поклад по кличке Душитель, славится именно этим", — рассказывал впоследствии бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.

Сановский в своём интервью упомянул, что Лысогор признавался в причастности организации к убийству одного из идеологов "Азова"*, Ярослава Бабича, по заказу руководителя "Гражданского корпуса"* (политического крыла того же "Азова"), экс-министра юстиции Романа Зварича, а также отставного полковника ГУР Вячеслава Галвы за отказ сотрудничать и критические высказывания в адрес власти.

Другой беженец — один из основателей движения Femen (Евгений Василькович) — в 2021 году рассказывал, что сотрудники СБУ его также похитили, пытали, насиловали, имитировали расстрел и похороны заживо. Таким образом, по его словам, СБУ, ломая людей, готовит убийц, формирует "эскадроны смерти". Васильковича они сделали чем-то вроде пресс-секретаря, при этом он участвовал в разработке акций, в том числе по устранению.

Сотрудники СБУ. Фото © ssu.gov.ua

Среди наиболее резонансных ликвидаций, о которых рассказывал Василькович, — убийство журналиста Павла Шеремета и адвоката Юрия Грабовского, защищавшего россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова, попавших в плен в боях в ЛНР. Сановский также упоминал убийство беглого российского экс-депутата Дениса Вороненкова, охранник которого не смог спасти его, зато удачно заставил замолчать его убийцу.

Таким образом, мы видим, что на Украине под крылом СБУ функционируют натуральные "эскадроны смерти", занимающиеся преследованием и ликвидацией неугодных власти. Это было при Порошенко, продолжается это и сейчас. Кроме того, наёмные палачи занимаются и заказными убийствами в интересах олигархов, лидеров националистических групп, устраняющих конкурентов, и т.д. При этом исполнителями являются представители самих же националистических групп: "Азов"*, "Правый сектор"*, "Наждак"*, "УНА-УНСО"*, "С14"*.

И всё бы ничего, если бы речь шла только о неких внутривидовых разборках и ликвидации отдельных неугодных лиц (многие из которых особого сочувствия не вызывают). Проблема в том, что "эскадроны смерти" на Украине активно используются для террора против простых людей, не согласных с властью. По словам бывшего военного прокурора Анатолия Матиоса и бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, с 2014-го политических дел на Украине были тысячи, сотни человек получили реальные сроки наказания. А сколько пропало без вести? Никто не берётся подсчитать.

Особенно в Донбассе, где не соблюдалось даже видимости закона. На освобождённых территориях до сих пор находят массовые захоронения, пыточные и т.д. В течение восьми лет националистические группы (иногда — под кураторством той же СБУ, иногда — по собственной инициативе) устраивали террор против мирного населения. И если на остальной территории Украины это были всё же отдельные случаи, которые пытались скрыть, то в Донбассе осуществлялся открытый геноцид.

А с начала СВО его масштабы охватили весь Юго-Восток. Якобы для борьбы с "российским вторжением" по всей стране под эгидой МВД начали создавать группы так называемой теробороны, бесконтрольно раздавая им оружие. "Тер" тут можно прочитать не как "территориальный", а как "террористический", ибо эти группы, собранные из всё тех же нацистов и уголовников, занимались в основном грабежами, мародёрством, а также убийствами и запугиванием населения, выполняя функции тех самых "эскадронов смерти".

Кстати, вооружил все эти отряды погибший на днях при загадочных обстоятельствах глава МВД Денис Монастырский. Многие эксперты считают, что он также стал жертвой внутривидовой борьбы между силовиками и что из-под его управления хотели увести столь ценный людской ресурс карателей, который он пытался структурировать и подчинить себе.

Вспоминая громкие преступления "эскадронов смерти" уже во время СВО на территориях, оставляемых российскими войсками, нельзя не упомянуть Бучу, карательный рейд в Старом Салтове Харьковской области, расстрел колонны беженцев, следовавших из Волчанска в Харьков. Два последних случая — дело рук карателей СБУ и собранного из уголовников и бывших азовцев "Кракена"*, также известного пытками и расстрелами российских военных. Настоящую карательную операцию СБУ и её "эскадроны смерти" провели на оставленных в сентябре ВС РФ территориях Харьковской области (с массовыми расстрелами, в том числе учителей, учивших детей по российской программе).

Невозможно забыть террор на правобережье Херсонской области, казнь около 20 жителей, сотрудничавших с Россией, в Бериславе и Снигирёвке. В Херсоне в ходе фильтрационных мероприятий СБУ задержала владельца катера, который до последнего момента помогал жителям города переправляться на Левобережье, и попросту убила его. Таких известных случаев десятки. А сколько неизвестных?

О чём бы ни шла речь — массовом терроре против мирных жителей, адресном преследовании и убийстве оппозиционеров или просто заказанных в ходе бизнес-конфликтов или межведомственных разборок, — всё это звенья одной цепи, имеющей единое происхождение и управление. Уничтожение неугодных и репрессии по отношению к инакомыслящим давно стали основным направлением работы СБУ, которую не стоит недооценивать. Это мощная структура, работающая под руководством спецслужб Запада, оснащённая самыми современными средствами слежки и имеющая серьёзную агентурную сеть по всей стране. А также разветвлённую сеть наёмных убийц, входящих в состав разных группировок, но в конечном итоге действующих в интересах одного заказчика — террористического киевского режима и его хозяев.

США долго пытались воссоздать на Украине свой самый успешный в Латинской Америке проект — Колумбию, где всё принадлежит американским корпорациям, а несогласных уничтожают боевики-парамилитарес. Похоже, им это удалось.

* Запрещённые в России организации.

Авторы Дмитрий Родионов