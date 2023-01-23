Киев использует АЭС под склады для вооружения, заявили в СВР

Украинские военнослужащие держат западное вооружение на территориях атомных электростанций. Об этом заявил директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

"Поступают достоверные данные о том, что украинские вооружённые силы осуществляют складирование предоставляемых Западом вооружений и боеприпасов на территориях атомных электростанций. Это касается наиболее дорогостоящих и дефицитных для ВСУ ракет к комплексам РСЗО HIMARS и зарубежным системам ПВО, а также артиллерийских боеприпасов большого калибра", — цитирует его пресс-служба ведомства.

В конце декабря через железнодорожную станцию "Рафаловка" на Ровенскую АЭС пришло несколько вагонов заграничного оружия, пояснил Нарышкин. По его словам, ставка сделана на то, что ВС РФ не рискнут обстреливать зону станции из-за высоких рисков ядерного взрыва. Если же произойдёт детонация таких складов и разрушение АЭС по вине "заблудившейся" ракеты украинской ПВО, то вину всегда можно списать на Москву, добавил глава СВР.

"Хочется надеяться, что в Киеве никому не придёт в голову специально подорвать такие склады в расчёте выклянчить у США и их союзников ещё больше оружия и боеприпасов", — отметил он.

Нарышкин напомнил, что сейчас под контролем Киева три АЭС — Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская. И использование объектов под складирование оружия — метод, позаимствованный у международных террористов. При этом под угрозой оказались не только жители близлежащих районов, но и население соседних с Украиной стран.