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23 января, 07:50
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Целая страна осталась без света из-за сбоя в энергосистеме

В Пакистане произошли массовые отключения электроэнергии из-за сбоя в системе

В Пакистане из-за скачка энергии произошло массовое отключение света. Об этом сообщили в Министерстве энергетики страны.

"Сегодня в 7:34 утра системная частота Национальной сети упала, в результате чего это привело к широкомасштабному сбою в энергосистеме", — говорится на странице ведомства в "Твиттере".

Жителей страны также заверили, что работа по техническому обслуживанию системы уже началась и идёт быстрыми темпами.

"Восстановление сетевых станций началось с Варсака. За последний час было восстановлено ограниченное количество сетей Исламабадской сбытовой компании и Пешаварской сбытовой компании", — добавили в министерстве.

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Ранее Лайф писал, что в Уссурийске более ста тысяч жителей остались без света. Причиной массовых отключений стала авария на сетях. Уточнялось, что электроэнергия пропала в 380 многоквартирных домах, более чем в трёх тысячах частных домовладений и на 120 объектах социальной инфраструктуры.

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Shutterstock

Николь Вербер

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