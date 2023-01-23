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23 января, 07:46

В ДНР образовали региональное управление ФСБ России

В Донецкой Народной Республике по поручению главы государства Владимира Путина образовано региональное управление Федеральной службы безопасности. Как заявили в Штабе территориальной обороны ДНР, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов.

"Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 декабря 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики образовано Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации", — сказано в сообщении.

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Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин наделил экс-главу МИД Наталью Никонорову полномочиями сенатора от республики. Пушилин также распорядился направить указ в Совфед не позднее дня, следующего за днём его вступления в силу.

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Shutterstock

Оксана Попова

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