В ДНР образовали региональное управление ФСБ России

В Донецкой Народной Республике по поручению главы государства Владимира Путина образовано региональное управление Федеральной службы безопасности. Как заявили в Штабе территориальной обороны ДНР, начальником назначен генерал-майор Олег Боломожнов.

"Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 декабря 2022 года, на территории Донецкой Народной Республики образовано Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации", — сказано в сообщении.