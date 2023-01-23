Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров

Исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) после ухода с должности Владимира Мау назначен Алексей Комиссаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС. Алексей Комиссаров работает в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации с 2017 года", — сказано в сообщении кабмина.