Исполняющим обязанности ректора РАНХиГС назначен Алексей Комиссаров
Мишустин назначил Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС
Алексей Комиссаров. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Исполняющим обязанности ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) после ухода с должности Владимира Мау назначен Алексей Комиссаров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Михаил Мишустин назначил Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС. Алексей Комиссаров работает в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте Российской Федерации с 2017 года", — сказано в сообщении кабмина.
Как добавила пресс-служба правительства, также Комиссаров занимает пост директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС и директора АНО "Россия — страна возможностей".
Предыдущий ректор РАНХиГС Владимир Мау был освобождён от занимаемой должности сегодня. Он написал заявление по собственному желанию в связи с состоянием здоровья. Летом он был помещён под домашний арест по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину он не признал. В августе он вернулся к обязанностям ректора академии, а в октябре уголовное преследование Мау было прекращено.