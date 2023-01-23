Владимир Мау освобождён от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию

Ректор РАНХиГС Владимир Мау освобождён от занимаемой должности. Как заявили в правительстве страны, педагог написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

"Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобождён от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", — сказано в сообщении кабмина.