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23 января, 07:20

Владимир Мау освобождён от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию

<p>Владимир Мау. Обложка © <a href="https://alt.ranepa.ru/pressroom/news/rektor_ranhigs_vladimir_mau_sravnil_pandemiyu_covid_19_vo_4580.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алтайский филиал РАНХиГС</a></p>

Владимир Мау. Обложка © Алтайский филиал РАНХиГС

Ректор РАНХиГС Владимир Мау освобождён от занимаемой должности. Как заявили в правительстве страны, педагог написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

"Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобождён от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", — сказано в сообщении кабмина.

Напомним, 30 июня ректор РАНХиГС Владимир Мау был помещён под домашний арест до 7 августа по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину он не признал. По данному делу также были задержаны экс-замминистра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие. Позже Мау заменили арест на подписку о невыезде. 10 августа обвиняемый в мошенничестве вернулся к обязанностям ректора академии.

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В октябре уголовное преследование обвиняемого в мошенничестве Владимира Мау было прекращено. По данным источников, ректор ежедневно появлялся в академии, причём выглядел и вёл себя "довольно уверенно". Позднее появилась информация о том, что Мау покинул Россию и улетел в Израиль.

Оксана Попова
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