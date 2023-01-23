Владимир Мау освобождён от должности ректора РАНХиГС по собственному желанию
Владимир Мау. Обложка © Алтайский филиал РАНХиГС
Ректор РАНХиГС Владимир Мау освобождён от занимаемой должности. Как заявили в правительстве страны, педагог написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.
"Владимир Мау, занимавший пост ректора РАНХиГС, освобождён от этой должности по собственному желанию в связи с состоянием здоровья", — сказано в сообщении кабмина.
Напомним, 30 июня ректор РАНХиГС Владимир Мау был помещён под домашний арест до 7 августа по обвинению в хищении 21 миллиона рублей бюджетных средств. Вину он не признал. По данному делу также были задержаны экс-замминистра просвещения Марина Ракова, директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и другие. Позже Мау заменили арест на подписку о невыезде. 10 августа обвиняемый в мошенничестве вернулся к обязанностям ректора академии.
В октябре уголовное преследование обвиняемого в мошенничестве Владимира Мау было прекращено. По данным источников, ректор ежедневно появлялся в академии, причём выглядел и вёл себя "довольно уверенно". Позднее появилась информация о том, что Мау покинул Россию и улетел в Израиль.