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23 января, 07:08

Путин заявил о необходимости разработки плана взаимодействия стран ЕАЭС до 2045 года

Путин: План взаимодействия стран ЕАЭС до 2030 и 2045 гг. надо начать готовить в этом году

Глава государства Владимир Путин предложил начать разработку плана взаимодействия стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на период до 2030 и 2045 годов. О целесообразности данной меры он сообщил в письме к главам государств – членов ЕАЭС, опубликованном на сайте Кремля.

"Полагаем целесообразным уже в текущем году приступить к подготовке новых документов долгосрочного планирования, которые определят основные векторы интеграционного взаимодействия на период до 2030 и 2045 годов", — сказано в письме.

По его словам, одним из приоритетов взаимодействия стран – членов союза должно быть развитие технологического потенциала государств, достижение подлинной независимости и самодостаточности в данной области. В этой связи российский лидер предложил объединить усилия в разработке и внедрении технических решений в ведущие сектора экономики, в числе которых автомобильная и химическая промышленность, транспортное машиностроение и многие другие.

Путин также подчеркнул, что российская сторона приложит максимум усилий для дальнейшего углубления интеграции на всех направлениях: в политической, экономической, промышленной, финансовой и технологической сферах.

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Kremlin.ru

Оксана Попова

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