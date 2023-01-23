Путин заявил о возможности ЕАЭС стать полюсом многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин направил обращение главам государств – членов Евразийского экономического союза в связи с принятием Россией с 1 января 2023 года председательства в органах ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидер страны указал, что тесная интеграция государств — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — стала достойным ответом на многие глобальные проблемы, такие как бедность, изменения климата, а также дефицит ресурсов.

Вместе с тем президент заявил, что у ЕАЭС есть все возможности для того, чтобы стать одним из самодостаточных полюсов нового многополярного мира. По словам российского лидера, объединению стоит развивать международное сотрудничество, чтобы стать центром формирования Большого евразийского партнёрства.

"Очевидно, что у союза есть все возможности для того, чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС независимых государств", — подчеркнул Путин.