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23 января, 06:00

Украинские беженцы пожаловались на ужасные условия жилья в Великобритании

Guardian: Украинские беженцы становятся бездомными после окончания спонсорства в Британии

В Великобритании множество украинских беженцев теряют жильё и становятся бездомными после окончания программы спонсорства, пишет обозреватель издания The Guardian Тоби Томас.

Украинцы жалуются, что после этого им приходится жить в пунктах временного размещения в ужасных условиях. Как рассказала одна из беженок — Мария, помещение, где она была вынуждена остановиться, практически непригодно для жизни.

"Это ужасно, коридоры такие старые и такие грязные <...> Комната такая маленькая, что с двумя взрослыми в одной комнате тяжело", — отметила женщина.

Это не единичная ситуация. В таком трудном положении оказалось более 150 тысяч украинских беженцев, прибывших в Британию по программе спонсорства. Говорят, что серьёзные проблемы возникают из-за бюрократии, а также некачественного и дорогого жилья, которое люди просто не могут себе позволить.

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Ранее Лайф публиковал ещё одну историю украинской беженки в Великобритании. Вместе с дочерью она переехала в Кардифф по "спонсорскому соглашению" в рамках программы "Дома для Украины". Недавно женщина призналась, что из-за незнания языка переживает настоящую "социальную смерть", а также заявила, что ищет спонсора.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер

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