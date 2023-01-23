Украинские беженцы пожаловались на ужасные условия жилья в Великобритании
Guardian: Украинские беженцы становятся бездомными после окончания спонсорства в Британии
В Великобритании множество украинских беженцев теряют жильё и становятся бездомными после окончания программы спонсорства, пишет обозреватель издания The Guardian Тоби Томас.
Украинцы жалуются, что после этого им приходится жить в пунктах временного размещения в ужасных условиях. Как рассказала одна из беженок — Мария, помещение, где она была вынуждена остановиться, практически непригодно для жизни.
"Это ужасно, коридоры такие старые и такие грязные <...> Комната такая маленькая, что с двумя взрослыми в одной комнате тяжело", — отметила женщина.
Это не единичная ситуация. В таком трудном положении оказалось более 150 тысяч украинских беженцев, прибывших в Британию по программе спонсорства. Говорят, что серьёзные проблемы возникают из-за бюрократии, а также некачественного и дорогого жилья, которое люди просто не могут себе позволить.
Ранее Лайф публиковал ещё одну историю украинской беженки в Великобритании. Вместе с дочерью она переехала в Кардифф по "спонсорскому соглашению" в рамках программы "Дома для Украины". Недавно женщина призналась, что из-за незнания языка переживает настоящую "социальную смерть", а также заявила, что ищет спонсора.
Freepik