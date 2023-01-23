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23 января, 05:22

В Бразилии опровергли отказ от национальной валюты

Глава Минфина Бразилии: Страна не намерена отказываться от национальной валюты

Бразилия не намерена отказываться от национальной валюты, о чём ранее сообщал ряд СМИ. Как рассказал министр финансов страны Фернанду Аддад, речь шла о создании "единой денежной единицы" с Аргентиной.

По словам главы Минфина, он действительно обсуждал данный вопрос с аргентинским коллегой Серхио Массой. Однако рассматривалась вероятность создания "общей виртуальной валюты", целью которой станет укрепление торговых отношений между государствами. Он пояснил, что сейчас основную проблему представляет "определение стоимости иностранной продукции в свете резких колебаний национальных валют".

"Именно над этим мы ломаем голову в поисках решения. Нам нужно что-то общее, что-то, что позволило бы нам нарастить объём торговли, поскольку Аргентина является одним из потребителей продукции бразильской перерабатывающей промышленности, а наш экспорт сюда сокращается", — приводит слова чиновника газета Valor Econômico.

Ранее стало известно, что на этой неделе Аргентина и Бразилия объявят о начале работы над единой валютой. Как заявляла газета Financial Times, внимание будет сосредоточено на том, как она будет стимулировать региональную торговлю и снизит зависимость от доллара. Называться она будет sur ("юг").

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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