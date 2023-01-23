В Уссурийске полностью восстановили подачу электроэнергии для 110 тысяч человек

"Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение потребителей в Уссурийском городском округе, отключённых в результате действия противоаварийной автоматики из-за отключения блока Г-7 на Артёмовской ТЭЦ", — говорится в записи.

Напомним, в Прокуратуре Приморского края сообщили, что авария произошла в семь утра (00:00 мск). Без света осталось свыше 110 тысяч человек в 380 многоквартирных домах, более чем трёх тысячах частных домовладений и 120 объектах социальной инфраструктуры.