В Польше предупредили о разочаровании Запада из-за данных Украине обещаний
Myśl Polska: Данные Западом обещания восстановить Украину приведут к разочарованию
Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после завершения конфликта принесут только разочарование. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень.
"Обещания об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести... больше разочарований, чем пользы", — написал публицист.
Белень отметил, что национальная идентификация украинцев после окончания военных действий будет основываться на "политике обиды, мести и реванша", поэтому страна станет очагом раздоров. Эксперт добавил, что "ни украинцы, ни их покровители и прихвостни" не смогут разрешить эту проблему, именно поэтому Польша, ввязавшись в конфликт, лишилась выгодных связей с Россией.
Ранее обозреватель польского издания NDP Ханна Крамер заявила, что США могут разделить Украину, передав Польше несколько западных регионов за финансовую помощь Варшавы Киеву. Крамер предполагает, что США могут пойти на такое, если Варшава выплатит долги обанкротившегося украинского правительства, а это 150 миллиардов долларов.
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