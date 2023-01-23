В Польше предупредили о разочаровании Запада из-за данных Украине обещаний

Обещания стран Запада помочь в восстановлении Украины после завершения конфликта принесут только разочарование. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska профессор Станислав Белень.

"Обещания об участии в послевоенном восстановлении Украины могут принести... больше разочарований, чем пользы", — написал публицист.

Белень отметил, что национальная идентификация украинцев после окончания военных действий будет основываться на "политике обиды, мести и реванша", поэтому страна станет очагом раздоров. Эксперт добавил, что "ни украинцы, ни их покровители и прихвостни" не смогут разрешить эту проблему, именно поэтому Польша, ввязавшись в конфликт, лишилась выгодных связей с Россией.