Лавров прибыл в ЮАР с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР. Самолёт с главой МИД РФ приземлился рано утром в понедельник, 23 января, на военно-воздушной базе Ватерклоф в пригороде Претории.

Ожидается встреча Лаврова с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Среди наиболее вероятных тем переговоров будет подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму "Россия – Африка", который состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге.