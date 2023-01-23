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23 января, 04:05

Лавров прибыл в ЮАР с рабочим визитом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР. Самолёт с главой МИД РФ приземлился рано утром в понедельник, 23 января, на военно-воздушной базе Ватерклоф в пригороде Претории.

Ожидается встреча Лаврова с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Среди наиболее вероятных тем переговоров будет подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму "Россия – Африка", который состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге.

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Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика ожидает, что президент России Владимир Путин прибудет на саммит БРИКС, который состоится в августе. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

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VK / МИД России

Иван Косицын

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