Лавров прибыл в ЮАР с рабочим визитом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР. Самолёт с главой МИД РФ приземлился рано утром в понедельник, 23 января, на военно-воздушной базе Ватерклоф в пригороде Претории.
Ожидается встреча Лаврова с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Среди наиболее вероятных тем переговоров будет подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму "Россия – Африка", который состоится 26–29 июля в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что Южно-Африканская Республика ожидает, что президент России Владимир Путин прибудет на саммит БРИКС, который состоится в августе. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.
VK / МИД России