Полиция установила, что стрельбу в Калифорнии устроил 72-летний мужчина
Стрельбу в танцевальной студии в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, открыл 72-летний Ху Кан Тран. Его личность опознали после того, как обнаружили мёртвым в фургоне, который окружила полиция. Об этом сообщил на пресс-конференции шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.
По словам представителя полиции, при мужчине в автомобиле был найден пистолет.
"Могу подтвердить, что других подозреваемых по инциденту с массовой стрельбой в Монтерей-Парке нет", — заявил Луна.
Шериф добавил, что полицейские продолжают работать над установлением мотивов преступника. К текущему моменту президент США Джо Байден постановил оказать всестороннюю федеральную поддержку властям города и штата.
Лайф напоминает, что 22 января в районе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибло 10 человек, ещё 16 были ранены. Нападавший попытался скрыться на белом фургоне, однако в 20 милях от места преступления его удалось окружить спецслужбам. Спустя некоторое время внутри было найдено тело преступника.