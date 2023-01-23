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23 января, 03:27

Полиция установила, что стрельбу в Калифорнии устроил 72-летний мужчина

Стрельбу в танцевальной студии в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, открыл 72-летний Ху Кан Тран. Его личность опознали после того, как обнаружили мёртвым в фургоне, который окружила полиция. Об этом сообщил на пресс-конференции шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

По словам представителя полиции, при мужчине в автомобиле был найден пистолет.

"Могу подтвердить, что других подозреваемых по инциденту с массовой стрельбой в Монтерей-Парке нет", — заявил Луна.

Подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии обнаружен мёртвым в машине

Подозреваемый в массовой стрельбе в Калифорнии обнаружен мёртвым в машине

Шериф добавил, что полицейские продолжают работать над установлением мотивов преступника. К текущему моменту президент США Джо Байден постановил оказать всестороннюю федеральную поддержку властям города и штата.

Лайф напоминает, что 22 января в районе Монтерей-Парк, округ Лос-Анджелес, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибло 10 человек, ещё 16 были ранены. Нападавший попытался скрыться на белом фургоне, однако в 20 милях от места преступления его удалось окружить спецслужбам. Спустя некоторое время внутри было найдено тело преступника.

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Sky News

Юлия Коновалова
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