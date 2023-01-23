Полиция установила, что стрельбу в Калифорнии устроил 72-летний мужчина

Стрельбу в танцевальной студии в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, открыл 72-летний Ху Кан Тран. Его личность опознали после того, как обнаружили мёртвым в фургоне, который окружила полиция. Об этом сообщил на пресс-конференции шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна.

По словам представителя полиции, при мужчине в автомобиле был найден пистолет.

"Могу подтвердить, что других подозреваемых по инциденту с массовой стрельбой в Монтерей-Парке нет", — заявил Луна.