Названы российские регионы с аномальным потеплением к концу недели

Аномальное потепление ожидается в нескольких российских регионах к концу недели. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, температура выше климатической нормы на 8–12 градусов будет в Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях и других субъектах страны.

"Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8–10 градусов. Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10–12 градусов выше нормы: Нижегородская, Кировская области, Пермский край", — сказал метеоролог в беседе с ТАСС, назвав это "впечатляющими аномалиями".

Синоптик добавил, что к концу этой недели в центральных и южных районах Красноярского края температура будет на 12 градусов выше нормы. По его словам, аномальное тепло в этот регион принесут воздушные массы из Атлантики. Кроме того, Вильфанд отметил, что в Центральном федеральном округе ожидается тёплая погода в течение всей недели.