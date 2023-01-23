Названы российские регионы с аномальным потеплением к концу недели
Вильфанд заявил, что в ряде регионов России к концу недели ожидается аномальное потепление
Аномальное потепление ожидается в нескольких российских регионах к концу недели. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, температура выше климатической нормы на 8–12 градусов будет в Свердловской, Омской, Томской, Новосибирской, Кировской, Нижегородской областях и других субъектах страны.
"Северную половину Урала ожидает заметное потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге, например, температура будет выше нормы на 8–10 градусов. Это касается также Омской, Томской, Новосибирской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10–12 градусов выше нормы: Нижегородская, Кировская области, Пермский край", — сказал метеоролог в беседе с ТАСС, назвав это "впечатляющими аномалиями".
Синоптик добавил, что к концу этой недели в центральных и южных районах Красноярского края температура будет на 12 градусов выше нормы. По его словам, аномальное тепло в этот регион принесут воздушные массы из Атлантики. Кроме того, Вильфанд отметил, что в Центральном федеральном округе ожидается тёплая погода в течение всей недели.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Москве 30 и 31 января ожидаются снегопады. Метеоролог уточнил, что высота снежного покрова может дойти до 34 сантиметров.
АГН "Москва" / Сергей Киселёв