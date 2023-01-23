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23 января, 02:21
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Отставку Байдена назвали решением всех проблем человечества

Американский политик Янг назвал отставку Байдена решением всех проблем человечества

Все проблемы в мире могут разрешиться, если президент США Джо Байден покинет пост главы государства. Такое мнение высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

"Если меня кто-то спросит, что нужно делать в этой ужасной ситуации, мой ответ всегда будет таким: инициировать импичмент и отстранить президента США и его или её команду по обеспечению национальной безопасности", — написал он на странице в "Твиттере".

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По словам Янга, это станет лучшим решением любой проблемы, с которой может столкнуться человечество.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что конфликт на Украине можно закончить достаточно быстро: президенту США Джо Байдену достаточно позвонить лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Он считает, что президент Украины не является самостоятельной фигурой, а в саму страну вложены такие средства, будто она американский штат.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын

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