В Белграде заявили о готовности Вучича покинуть пост лидера Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с руководством Сербской прогрессивной партии (СПП) сообщил, что готов уйти с поста лидера политической силы. Об этом рассказал глава исполкома партии Дарко Глишич.

"Если президент Вучич останется при своём мнении подать в отставку, думаю, это конец для СПП, конец карьеры СПП на политической сцене Сербии, а после этого последует наихудший сценарий, о котором я не хочу даже думать", — сказал он в эфире телеканала Pink.

Отвечая на уточняющий вопрос, сказал ли Вучич, что подаст в отставку с поста лидера партии, Глишич подтвердил, что президент сделает это. И, если он не передумает, это худшее, что может случиться с Сербией. Однако уход с должности не означает прекращения пребывания на посту главы государства.