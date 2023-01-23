"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 01:49

В Белграде заявили о готовности Вучича покинуть пост лидера Сербской прогрессивной партии

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с руководством Сербской прогрессивной партии (СПП) сообщил, что готов уйти с поста лидера политической силы. Об этом рассказал глава исполкома партии Дарко Глишич.

"Если президент Вучич останется при своём мнении подать в отставку, думаю, это конец для СПП, конец карьеры СПП на политической сцене Сербии, а после этого последует наихудший сценарий, о котором я не хочу даже думать", — сказал он в эфире телеканала Pink.

Вучич обругал Европарламент за требование признать независимость Косова

Вучич обругал Европарламент за требование признать независимость Косова

Отвечая на уточняющий вопрос, сказал ли Вучич, что подаст в отставку с поста лидера партии, Глишич подтвердил, что президент сделает это. И, если он не передумает, это худшее, что может случиться с Сербией. Однако уход с должности не означает прекращения пребывания на посту главы государства.

Ранее Вучич заявил, что власти США сосредоточили все усилия на борьбе с Россией. Также глава государства призвал не быть наивными, отметив, что Вашингтон находится не на стороне Белграда.

Вучич верит, что Сербия не прогнётся на санкции против РФ под европейским давлением

Вучич верит, что Сербия не прогнётся на санкции против РФ под европейским давлением

Обложка ©

Kremlin.ru

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров