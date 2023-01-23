Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в забайкальском посёлке Карымское
Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли во время пожара в жилом доме в посёлке Карымское Забайкальского края. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, площадь возгорания была 20 квадратных метров.
"К моменту прибытия пожарных дом был сильно задымлён. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин и женщины", — говорится в записи.
Несовершеннолетнего удалось госпитализировать, однако позднее в больнице он скончался. Его возраст не указывается. Причина пожара сейчас устанавливается.
Ранее в Омской области из-за пожара в частном доме погибли женщина и трое детей — двух, семи и восьми лет. Трагедия произошла в селе Белоусовка Павлоградского района.