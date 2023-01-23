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23 января, 01:09

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в забайкальском посёлке Карымское

Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли во время пожара в жилом доме в посёлке Карымское Забайкальского края. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, площадь возгорания была 20 квадратных метров.

"К моменту прибытия пожарных дом был сильно задымлён. В ходе тушения были обнаружены тела двух мужчин и женщины", — говорится в записи.

Несовершеннолетнего удалось госпитализировать, однако позднее в больнице он скончался. Его возраст не указывается. Причина пожара сейчас устанавливается.

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t.me / ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Юлия Коновалова

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