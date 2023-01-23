Зеленский обесценил решаемые на Западе проблемы с танками

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков ситуацию не изменят. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Когда против нас Российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему", — пояснил Зеленский в интервью, размещённом в телеграм-канале его офиса.