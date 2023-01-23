"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 00:32
5059

Зеленский обесценил решаемые на Западе проблемы с танками

Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не изменят ситуацию кардинально

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков ситуацию не изменят. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Когда против нас Российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему", — пояснил Зеленский в интервью, размещённом в телеграм-канале его офиса.

Зеленский поручил командованию создать резервы личного состава ВСУ

Зеленский поручил командованию создать резервы личного состава ВСУ

При этом украинский лидер также добавил, что поставка танков мотивирует военных страны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился поставлять Киеву танки Leopard 2 только при условии, что США предоставят ВСУ танки Abrams. Но Вашингтон не увидел в этом необходимости, а американский президент Джо Байден и вовсе ушёл от прямого ответа. Тогда украинский президент Владимир Зеленский высказал недовольство отказом Шольца, назвав отговорками отсылку Берлина к руководству США. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять немецкие танки Киеву третьим странам.

Обложка ©

ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров