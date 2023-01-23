Зеленский обесценил решаемые на Западе проблемы с танками
Зеленский заявил, что поставки нескольких десятков танков не изменят ситуацию кардинально
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине нескольких десятков танков ситуацию не изменят. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.
"Когда против нас Российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20 танков, 50 танков, не решает проблему", — пояснил Зеленский в интервью, размещённом в телеграм-канале его офиса.
При этом украинский лидер также добавил, что поставка танков мотивирует военных страны.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился поставлять Киеву танки Leopard 2 только при условии, что США предоставят ВСУ танки Abrams. Но Вашингтон не увидел в этом необходимости, а американский президент Джо Байден и вовсе ушёл от прямого ответа. Тогда украинский президент Владимир Зеленский высказал недовольство отказом Шольца, назвав отговорками отсылку Берлина к руководству США. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять немецкие танки Киеву третьим странам.
ТАСС / АР / Efrem Lukatsky