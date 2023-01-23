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22 января, 23:54

"Известия": Мексика работает над введением безвизового режима с Россией

Власти Мексики ведут переговоры с коллегами из России по организации безвизового режима. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на мексиканское посольство в Москве.

"Власти Мексики продолжают работу над введением безвизового режима с РФ. Консультации с компетентными органами как в МИД, так и в федеральной государственной администрации для принятия решения по этому вопросу продолжаются", — цитирует издание комментарий дипмиссии.

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Когда будет восстановлено авиасообщение между Мексикой и Россией, пока не известно, но в Мехико надеются в будущем расширить лётную программу.

Ранее ведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сообщили, что США угрожает война с Мексикой из-за ситуации на границе двух стран и задержания наркобарона Овидио Гусмана Лопеса по прозвищу Мышь, что спровоцировало череду перестрелок.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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