Фаны "Ювентуса" грозили смертью главе федерации футбола после жёсткого решения
Фанаты "Ювентуса" угрожали расправой главе федерации футбола после снятия очков с клуба
Фанаты "Ювентуса" угрожали смертью президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравине после того, как с туринского клуба сняли 15 очков в турнирной таблице нынешнего национального первенства. Об этом сообщает ANSA.
После объявления решения о санкциях по отношению к итальянскому гранду болельщики устроили в соцсетях травлю Гравины и его жены Франчески Ибарры, а также следователя федерации Джузеппе Кинето. Они создали фальшивый аккаунт Ибарры и от её имени публиковали фотографии, на которых логотип "Ювентуса" был искажён и содержал "-15".
Напомним, "Ювентус" был лишён 15 очков в турнирной таблице чемпионата Италии. Причиной стали выявленные в деятельности команды финансовые нарушения. Клуб упал с третьего места сразу на одиннадцатое. Лайф также писал, что в конце прошлого года руководство "Ювентуса" массово ушло в отставку. В том числе клуб покинул его президент Андреа Аньелли, который был одним из инициаторов создания футбольной Суперлиги в апреле 2021 года.
Twitter / juventusfc