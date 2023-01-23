Фаны "Ювентуса" грозили смертью главе федерации футбола после жёсткого решения

Фанаты "Ювентуса" угрожали смертью президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравине после того, как с туринского клуба сняли 15 очков в турнирной таблице нынешнего национального первенства. Об этом сообщает ANSA.

После объявления решения о санкциях по отношению к итальянскому гранду болельщики устроили в соцсетях травлю Гравины и его жены Франчески Ибарры, а также следователя федерации Джузеппе Кинето. Они создали фальшивый аккаунт Ибарры и от её имени публиковали фотографии, на которых логотип "Ювентуса" был искажён и содержал "-15".