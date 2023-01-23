Новый глава Минобороны ФРГ заявил о скором решении танкового вопроса

Новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус допустил, что Германия в ближайшее время примет решение по передаче танков Leopard Киеву. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.

"Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было", — заявил Писториус в ответ на вопрос о том, как долго Берлин готов откладывать это решение.