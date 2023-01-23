Новый глава Минобороны ФРГ заявил о скором решении танкового вопроса
Министр обороны ФРГ Писториус пообещал скорое решение вопроса о передаче танков Киеву
Новый глава немецкого Минобороны Борис Писториус допустил, что Германия в ближайшее время примет решение по передаче танков Leopard Киеву. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ARD.
"Решение, думаю, будет скоро принято, каким бы оно ни было", — заявил Писториус в ответ на вопрос о том, как долго Берлин готов откладывать это решение.
Глава Минобороны добавил, что для одобрения этого вопроса нужно оценить как положительные, так и отрицательные стороны возможных последствий.
Ранее Лайф писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласился поставлять Киеву танки Leopard 2 только при условии, что США предоставят ВСУ танки Abrams. Но Вашингтон не увидел в этом необходимости, а американский президент Джо Байден и вовсе ушёл от прямого ответа. Тогда украинский президент Владимир Зеленский высказал недовольство отказом Шольца, назвав отговорками отсылку Берлина к руководству США. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок допустила, что Берлин позволит отправлять немецкие танки Киеву третьим странам.