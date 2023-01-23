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23 января, 01:55

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,5 км

Вулкан Эбеко на сахалинском острове Парамушир Большой Курильской гряды сделал пепловый выброс высотой два с половиной километра. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

Шлейф распространился на пять километров в северо-восточном направлении. При этом пеплопада в ближайшем городе — Северо-Курильске — не наблюдается, запаха сероводорода тоже нет. Угроза жизнедеятельности людей отсутствует, уточнили в ведомстве.

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7,5 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла высотой 7,5 км

Ранее Лайф писал, что в провинции Восточная Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. По словам местных властей, вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту в полторы тысячи метров.

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Wikipedia / Alexandpilat

Юлия Коновалова

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