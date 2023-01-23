Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Советская Гавань
В городе Советская Гавань Хабаровского края три человека погибли при пожаре в частном доме утром 23 января. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
"Ранним утром 23 января произошёл пожар в частном деревянном доме в СНТ "Строитель" г. Советская Гавань. При ликвидации пожара обнаружены тела трёх человек", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.
Последствия пожара в СНТ в городе Советская Гавань. Видео © Прокуратура Хабаровского края
Советско-Гаванская городская прокуратура держит на контроле ход проверки. На месте пожара работает городской прокурор Андрей Лариошин.
Ранее Лайф писал, что в Амурской области двое детей погибли при пожаре в деревянном доме. К моменту прибытия пожарных здание горело изнутри по всей площади. Спасателям удалось вывести мужчину и женщину, их с ожогами второй и третьей степени срочно доставили в больницу Белогорска.