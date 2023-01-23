Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Советская Гавань

В городе Советская Гавань Хабаровского края три человека погибли при пожаре в частном доме утром 23 января. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Ранним утром 23 января произошёл пожар в частном деревянном доме в СНТ "Строитель" г. Советская Гавань. При ликвидации пожара обнаружены тела трёх человек", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.

Последствия пожара в СНТ в городе Советская Гавань. Видео © Прокуратура Хабаровского края

Советско-Гаванская городская прокуратура держит на контроле ход проверки. На месте пожара работает городской прокурор Андрей Лариошин.