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23 января, 02:37

Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Советская Гавань

В городе Советская Гавань Хабаровского края три человека погибли при пожаре в частном доме утром 23 января. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Ранним утром 23 января произошёл пожар в частном деревянном доме в СНТ "Строитель" г. Советская Гавань. При ликвидации пожара обнаружены тела трёх человек", — сказано в записи ведомства в телеграм-канале.

Последствия пожара в СНТ в городе Советская Гавань. Видео © Прокуратура Хабаровского края

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в забайкальском посёлке Карымское

Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в забайкальском посёлке Карымское

Советско-Гаванская городская прокуратура держит на контроле ход проверки. На месте пожара работает городской прокурор Андрей Лариошин.

Ранее Лайф писал, что в Амурской области двое детей погибли при пожаре в деревянном доме. К моменту прибытия пожарных здание горело изнутри по всей площади. Спасателям удалось вывести мужчину и женщину, их с ожогами второй и третьей степени срочно доставили в больницу Белогорска.

Обложка ©

t.me / Прокуратура Хабаровского края

Юлия Коновалова

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