Более 110 тысяч жителей Уссурийска остались без света из-за аварии

В городе Уссурийске Приморского края более 110 тысяч человек остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Всё произошло около семи утра 23 января.

По данным надзорного ведомства, электроснабжение отключено в 380 многоквартирных домах, более чем трёх тысячах частных домовладений и 120 объектах социальной инфраструктуры.

"В настоящее время коммунальная услуга не предоставляется более чем 110 тысячам граждан", — отметили в региональной прокуратуре.

По факту аварийного отключения электричества Уссурийской городской прокуратурой организована проверка.