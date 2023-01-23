Более 110 тысяч жителей Уссурийска остались без света из-за аварии
В городе Уссурийске Приморского края более 110 тысяч человек остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Всё произошло около семи утра 23 января.
По данным надзорного ведомства, электроснабжение отключено в 380 многоквартирных домах, более чем трёх тысячах частных домовладений и 120 объектах социальной инфраструктуры.
"В настоящее время коммунальная услуга не предоставляется более чем 110 тысячам граждан", — отметили в региональной прокуратуре.
По факту аварийного отключения электричества Уссурийской городской прокуратурой организована проверка.
Ранее Лайф писал, что во Владивостоке, а также в большей части Приморского края с 21 по 26 января ожидается аномально холодная погода. Это связано с приходом арктической воздушной массы. В течение четырёх – шести дней температура воздуха опустится на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
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