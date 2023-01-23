"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 января, 03:36
3613

Писательница из США жёстко прошлась по людям с антироссийскими взглядами

Американская писательница Джонстоун считает антироссийские взгляды поддержкой империализма

Выступающие против России люди подвержены влиянию империализма США. Об этом заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун, сделав соответствующий пост в "Твиттере".

"Если вы говорите, что выступаете против России потому, что вы антиимпериалист, но не выступаете против империи США за её вклад в развязывание и продолжение войны, то вы лжец", — написала она, добавив, что такие люди как раз и являются империалистами.

В Европе раскрыли неудобную правду о НАТО и США

В Европе раскрыли неудобную правду о НАТО и США

Джонстоун отметила, что подобные личности всячески отрицают роль Соединённых Штатов в разжигании конфликта на Украине. Как указала писательница, "антиимпериалисты" винят во всём Россию, в чём они "объективно неправы".

Ранее Лайф писал, что все проблемы в мире могут разрешиться, если президент США Джо Байден покинет пост главы государства. Такое мнение высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров