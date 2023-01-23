Писательница из США жёстко прошлась по людям с антироссийскими взглядами
Американская писательница Джонстоун считает антироссийские взгляды поддержкой империализма
Выступающие против России люди подвержены влиянию империализма США. Об этом заявила американская писательница Кейтлин Джонстоун, сделав соответствующий пост в "Твиттере".
"Если вы говорите, что выступаете против России потому, что вы антиимпериалист, но не выступаете против империи США за её вклад в развязывание и продолжение войны, то вы лжец", — написала она, добавив, что такие люди как раз и являются империалистами.
Джонстоун отметила, что подобные личности всячески отрицают роль Соединённых Штатов в разжигании конфликта на Украине. Как указала писательница, "антиимпериалисты" винят во всём Россию, в чём они "объективно неправы".
Ранее Лайф писал, что все проблемы в мире могут разрешиться, если президент США Джо Байден покинет пост главы государства. Такое мнение высказал американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
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