Команда Загитовой получила 11 миллионов рублей за победу на Кубке Первого канала

Команда Алины Загитовой "Красная машина" стала победителем Кубка Первого канала по итогам всех видов программ. За победу она получила 11 миллионов рублей призовых.

Общий призовой фонд турнира составлял 20 миллионов рублей. Команда олимпийской чемпионки 2018 года набрала 2344,24 балла. Соперники — команда Камилы Валиевой "Нас не догонят" — заняли второе место (2275,47) и заработали девять миллионов рублей.

Лучшими в произвольной программе стали Дмитрий Алиев у мужчин и Софья Акатьева у женщин.