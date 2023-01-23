МИД Японии сообщил об отправке на Украину 262 генераторов
Власти Японии отправили Украине более 260 генераторов в рамках помощи населению в зимний период, а также для поддержания работы энергосистем. Об этом сообщил МИД страны.
"Правительство Японии приняло решение предоставить 262 генератора для защиты жизни жителей Украины. После поставки 25 генераторов в декабре прошлого года с 14 января на Украину было отправлено ещё 237 генераторов", — информирует внешнеполитическое ведомство.
Токио продолжит оказывать поддержку народу Украины, сталкивающемуся с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, добавили в МИД.
Ранее Лайф писал, что власти США и Японии заявили о намерении продолжить вводить санкции против России и поддерживать Украину. Решение было принято по итогам встречи президента Соединённых Штатов Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Встреча проводилась в Вашингтоне.
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