МИД Японии сообщил об отправке на Украину 262 генераторов

Власти Японии отправили Украине более 260 генераторов в рамках помощи населению в зимний период, а также для поддержания работы энергосистем. Об этом сообщил МИД страны.

"Правительство Японии приняло решение предоставить 262 генератора для защиты жизни жителей Украины. После поставки 25 генераторов в декабре прошлого года с 14 января на Украину было отправлено ещё 237 генераторов", — информирует внешнеполитическое ведомство.

Токио продолжит оказывать поддержку народу Украины, сталкивающемуся с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, добавили в МИД.