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23 января, 05:01

МИД Японии сообщил об отправке на Украину 262 генераторов

Власти Японии отправили Украине более 260 генераторов в рамках помощи населению в зимний период, а также для поддержания работы энергосистем. Об этом сообщил МИД страны.

"Правительство Японии приняло решение предоставить 262 генератора для защиты жизни жителей Украины. После поставки 25 генераторов в декабре прошлого года с 14 января на Украину было отправлено ещё 237 генераторов", информирует внешнеполитическое ведомство.

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Токио продолжит оказывать поддержку народу Украины, сталкивающемуся с трудностями, в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7, добавили в МИД.

Ранее Лайф писал, что власти США и Японии заявили о намерении продолжить вводить санкции против России и поддерживать Украину. Решение было принято по итогам встречи президента Соединённых Штатов Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Встреча проводилась в Вашингтоне.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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