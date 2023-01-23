В Новосибирской области заново рассмотрят дело экс-депутата, сбившего ребёнка
В Новосибирской области возобновили дело экс-депутата, сбившего ребёнка
Уголовное дело в отношении экс-депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который переехал на машине маленького мальчика и скрылся с места ДТП, возобновлено. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что дело было прекращено в связи с примирением сторон. Мама пострадавшего мальчика рассказывала Лайфу, что экс-депутат обязался оплачивать поездки ребёнка в санатории и написал гарантийное письмо. Однако прокуратура обжаловала решение мирового судьи о прекращении уголовного дела в отношении Мамонтова. Суд данное представление удовлетворил.
"По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора решение мирового судьи Татарского судебного района о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон отменено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение", — сказано в сообщении прокуратуры области.
Напомним, что 30 октября в Татарске Новосибирской области член Совета депутатов Татарского района Сергей Мамонтов сбил маленького мальчика, уехав после этого с места происшествия. Позже на него завели дело по статье "Оставление в опасности" и арестовали на 11 суток. Пострадавший ребёнок находился в тяжёлом состоянии, у него была рана на голове и подозрение на перелом седалищной кости таза. Виновника аварии, депутата Мамонтова, суд от ответственности освободил.
Telegram / SHOT