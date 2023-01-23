В Новосибирской области заново рассмотрят дело экс-депутата, сбившего ребёнка

Уголовное дело в отношении экс-депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который переехал на машине маленького мальчика и скрылся с места ДТП, возобновлено. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В ведомстве напомнили, что дело было прекращено в связи с примирением сторон. Мама пострадавшего мальчика рассказывала Лайфу, что экс-депутат обязался оплачивать поездки ребёнка в санатории и написал гарантийное письмо. Однако прокуратура обжаловала решение мирового судьи о прекращении уголовного дела в отношении Мамонтова. Суд данное представление удовлетворил.