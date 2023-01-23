В Казахстане бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу, но пока без названия

Хорошая новость для любителей фастфуда в Казахстане. В Алма-Ате снова откроются рестораны, ранее работавшие под брендом McDonald's, однако новое название им будет дано позже. Как сообщила компания Food Solutions KZ, открытие будет происходить постепенно.

"23 января 2023 года ряд ресторанов сети, принадлежащей ТОО Food Solutions KZ, ранее оперировавший под брендом McDonald's, возобновит работу <...> На первоначальном этапе будет открыто пять ресторанов", — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.