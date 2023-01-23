В Казахстане бывшие рестораны McDonald's возобновляют работу, но пока без названия
В Алма-Ате откроются рестораны, работавшие под брендом McDonald's
Хорошая новость для любителей фастфуда в Казахстане. В Алма-Ате снова откроются рестораны, ранее работавшие под брендом McDonald's, однако новое название им будет дано позже. Как сообщила компания Food Solutions KZ, открытие будет происходить постепенно.
"23 января 2023 года ряд ресторанов сети, принадлежащей ТОО Food Solutions KZ, ранее оперировавший под брендом McDonald's, возобновит работу <...> На первоначальном этапе будет открыто пять ресторанов", — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.
Посетителям рассказали, что их ожидают продукты высшего качества, вкусное и разнообразное меню, а также гостеприимный сервис и тёплая атмосфера. Вместе с тем в компании добавили, что ранее работавший персонал сохранит места и заработную плату, а точки будут работать, соблюдая все стандарты качества и обслуживания.
Как уже писал Лайф, рестораны McDonald's в Казахстане приостановили работу в ноябре прошлого года в связи с ограничениями поставок. А 5 января этого года организация полностью прекратила деятельность. Однако 16 января стало известно, что "Вкусно — и точка" намерена зарегистрировать свой бренд в Казахстане.
ТАСС / Александр Щербак