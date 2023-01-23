Умерла звёздный парикмахер Долорес Кондрашова

Заслуженный деятель искусств России, звёздный парикмахер и дизайнер Долорес Кондрашова скончалась на 87-м году жизни. Трагичную новость сообщила бывший депутат ГД и телеведущая Оксана Пушкина, которую с умершей связывала многолетняя дружба.

"Мы любили одну музыку. Понимали её. Умели слушать. Смотрели одни фильмы. Много рассуждали о жизни, людях, родителях, любимых мужчинах и детях. Со вкусом путешествовали и отмечали радостные события. С ней было уютно даже молчать… Она всегда отдавала. Никогда не брала. Великая женщина", — написала Пушкина в телеграм-канале.

Она отметила, что Кондрашова превратила "парикмахерское ремесло" в настоящее искусство и создала в России империю красоты. Дизайнер также была одной из первых героинь телепередачи "Женский взгляд".

"Талантливая. Труженица. Смелая. Трогательная. Харизматичная. Одна на миллион! Четверть века нас связывала крепкая дружба! Долорес Кондрашова. Ушла. Навсегда. Горе", — добавила телеведущая.