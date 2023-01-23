В Челябинске закрыли кафе, гости которого заразились гепатитом А

В Челябинске судебные приставы опечатали кафе, после посещения которого несколько десятков человек заразились гепатитом А. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП России по региону.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в заведении не было обеспечено соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований, требований по профилактике инфекционных болезней, а также допущены различные нарушения в деятельности кафе.