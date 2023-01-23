В Челябинске закрыли кафе, гости которого заразились гепатитом А
В Челябинске приостановлена деятельность кафе, где выявили вспышку гепатита А
В Челябинске судебные приставы опечатали кафе, после посещения которого несколько десятков человек заразились гепатитом А. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ФССП России по региону.
Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в заведении не было обеспечено соблюдение обязательных санитарно-эпидемиологических требований, требований по профилактике инфекционных болезней, а также допущены различные нарушения в деятельности кафе.
"Суд признал индивидуального предпринимателя (женщину. — Прим. Лайфа), осуществляющую деятельность на предприятии общественного питания "Дархан", виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения", и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 60 суток", — говорится в сообщении.
Напомним, всё произошло в начале этого года в одном из челябинских кафе. 9 января стало известно, что гости пообедали в заведении, а после попали в больницу с гепатитом А. Тогда сообщалось о 17 пострадавших, однако недавно число заразившихся возросло почти до 50. Как сообщало местное Управление Роспотребнадзора, в ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.
ТАСС / Сергей Фадеичев