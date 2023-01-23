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Регион
Опубликовано 23 января 2023, 06:59
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Российские войска отодвинули линию обстрела ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВС РФ благодаря наступлению отодвинули линию огня в Запорожской области

ВС РФ сместили линию обстрела со стороны ВСУ от населённых пунктов Запорожской области. Как рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, это стало возможным благодаря успешным наступательным действиям российских военных.

"Наступательные действия позволили отодвинуть линию обстрела со стороны украинских войск мирных городов и сёл Запорожской области", — рассказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов пояснил, что российским войскам удалось освободить от бойцов ВСУ некоторые посёлки, откуда те вели огонь.

Российские военные продвинулись в Запорожье на семь километров
Российские военные продвинулись в Запорожье на семь километров

Накануне сообщалось, что в Запорожской области удалось прорвать первую линию украинской обороны на некоторых участках фронта.

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VK / Минобороны РФ

Максим Плетнёв
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