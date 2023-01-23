В Японии заявили о желании заключить мирный договор с Россией

Несмотря на непростые отношения между Россией и Японией, Токио сохраняет свою политику, направленную на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида.

"В японо-российских отношениях сложилась тяжёлая ситуация из-за агрессии России против Украины, однако Япония будет продолжать придерживаться своей политики, направленной на решение территориального вопроса и заключение мирного договора", — сказал политик на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Ранее Лайф писал, что Москва не согласовала консультации по промыслу для японских рыбаков на Курильских островах. Однако, как сообщило Посольство Японии в РФ, Токио планирует добиваться проведения переговоров по этому вопросу. В планах Японии и дальше требовать как можно скорее провести ежегодные консультации и переговоры о ходе выполнения соглашения, чтобы обеспечить возможность осуществления промысла в наиболее ранние сроки в 2023 году.