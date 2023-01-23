В Европарламенте призвали ЕК отчитаться о расследовании ЧП на "Северных потоках"

"Я хотела бы, чтобы комиссия проинформировала меня о том, насколько продвинулись её расследования или любые другие расследования, о которых ей известно, в особенности проводимые государствами-членами и (или) третьими странами и сторонними организациями", — отмечается в обращении евродепутата.

Она уточнила, что прошло более трёх месяцев, однако до сих пор не названы виновные и не оглашены выводы. При этом именно Еврокомиссия и члены ЕС призывали к тщательному расследованию и установлению причин инцидента на газопроводах, напомнила Перейра. Она также добавила, что версия с диверсией уже нашла подтверждение со стороны Дании и Норвегии, так как на месте аварии наблюдалась аномальная сейсмическая активность, доказывающая предположение о подрыве трубы.