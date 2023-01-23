В Европарламенте призвали ЕК отчитаться о расследовании ЧП на "Северных потоках"
Евродепутат Перейра потребовала от ЕК данные о расследовании ЧП на "Северных потоках"
Депутат Европарламента от Португалии Сандра Перейра потребовала от Еврокомиссии рассказать о ходе расследования ЧП на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В распоряжении RT оказался соответствующий документ.
"Я хотела бы, чтобы комиссия проинформировала меня о том, насколько продвинулись её расследования или любые другие расследования, о которых ей известно, в особенности проводимые государствами-членами и (или) третьими странами и сторонними организациями", — отмечается в обращении евродепутата.
Она уточнила, что прошло более трёх месяцев, однако до сих пор не названы виновные и не оглашены выводы. При этом именно Еврокомиссия и члены ЕС призывали к тщательному расследованию и установлению причин инцидента на газопроводах, напомнила Перейра. Она также добавила, что версия с диверсией уже нашла подтверждение со стороны Дании и Норвегии, так как на месте аварии наблюдалась аномальная сейсмическая активность, доказывающая предположение о подрыве трубы.
Напомним, в сентябре 2022 года на "Северных потоках" обнаружили утечки в четырёх местах из-за подрыва труб. Согласно данным службы внешней разведки РФ, в теракте на газопроводах есть западный след. Минобороны России обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании. При этом Москва неоднократно выступала за проведение объективного расследования, однако Запад со следствием не спешит. По словам президента РФ Владимира Путина, авария на газопроводах — это акт международного государственного терроризма, а заинтересован в нём тот, кто хочет, чтобы газ из России шёл только через Украину.
Getty Images / Danish Defence / Anadolu Agency