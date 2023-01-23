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23 января, 08:29

Действие нацпроекта по туризму распространится на новые регионы России

Вице-премьер Чернышенко: Нацпроект по туризму распространят на новые регионы РФ

Действие национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" охватит новые российские регионы. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Подчеркну, они будут касаться и новых территорий. Мы ускоренно их интегрируем, как и поручал президент", уточнил он.

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Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург в новогодние праздники принял более миллиона туристов, а наиболее популярными отелями оказались трёхзвёздочные. Их средняя загрузка составила 70%.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Татьяна Миссуми

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