Действие нацпроекта по туризму распространится на новые регионы России

Действие национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" охватит новые российские регионы. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Подчеркну, они будут касаться и новых территорий. Мы ускоренно их интегрируем, как и поручал президент", — уточнил он.