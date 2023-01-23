Действие нацпроекта по туризму распространится на новые регионы России
Вице-премьер Чернышенко: Нацпроект по туризму распространят на новые регионы РФ
Действие национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" охватит новые российские регионы. Об этом рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
"В этом году Минэкономразвития продолжит реализацию мер нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Подчеркну, они будут касаться и новых территорий. Мы ускоренно их интегрируем, как и поручал президент", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург в новогодние праздники принял более миллиона туристов, а наиболее популярными отелями оказались трёхзвёздочные. Их средняя загрузка составила 70%.
ТАСС / Кирилл Кухмарь