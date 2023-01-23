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23 января, 08:17

Врач объяснила, как обычная вода поможет отрастить красивые ногти

Врач Радина: Ногти становятся ломкими из-за обезвоживания организма

Для обменных процессов нашему организму требуется вода, её недостаток приводит к обезвоживанию, что влияет на состояние кожи и ногтей, которые теряют блеск и становятся ломкими. Врач-терапевт, косметолог Кристина Радина рассказала Лайфу, как этого не допустить.

Косметолог Кристина Радина рассказала, как не допустить ломкости ногтей. Фотография предоставлена героем публикации.

Косметолог Кристина Радина рассказала, как не допустить ломкости ногтей. Фотография предоставлена героем публикации.

Она напомнила, что организм человека состоит на 70–80% из воды. Эндогенный слой кожи, называемый дермой, содержит межклеточную жидкость, там же расположены и волокна коллагена. Они начинают истончаться, когда организму не хватает влаги, а кожа приобретает обезвоженный вид.

"Ногти являются производным эпидермиса, это верхний слой нашей кожи. Основой ногтевой пластины является кератин, а между слоями кератина располагаются тонкие прослойки жира и воды. Эти прослойки придают ногтевой пластинке эластичность и блеск", — продолжила доктор.

Именно поэтому недостаточное потребление воды приводит к тому, что ногти теряют свой блеск, становятся ломкими, и создаётся впечатление, будто они плохо растут. При обезвоживании не удастся отрастить красивые и длинные ногти. Косметолог посоветовала пить в сутки 25–30 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела, что поможет предотвратить эстетические и физические проблемы.

"При этом надо добавлять в свой рацион витамины-антиоксиданты: А, В2, В6, С, Е. Эти витамины нейтрализуют свободные радикалы и препятствуют раннему старению и потере красоты ногтей, волос и кожи", добавила собеседница Лайфа.

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Ранее Лайф писал, что состояние ногтей может указать на опасные заболевания. Синяки под ногтевой пластиной могут свидетельствовать о раке — подногтевой меланоме. Онкология также может проявиться в виде тёмной полосы под ногтем.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко

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