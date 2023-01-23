Врач объяснила, как обычная вода поможет отрастить красивые ногти

Для обменных процессов нашему организму требуется вода, её недостаток приводит к обезвоживанию, что влияет на состояние кожи и ногтей, которые теряют блеск и становятся ломкими. Врач-терапевт, косметолог Кристина Радина рассказала Лайфу, как этого не допустить.

Косметолог Кристина Радина рассказала, как не допустить ломкости ногтей. Фотография предоставлена героем публикации.

Она напомнила, что организм человека состоит на 70–80% из воды. Эндогенный слой кожи, называемый дермой, содержит межклеточную жидкость, там же расположены и волокна коллагена. Они начинают истончаться, когда организму не хватает влаги, а кожа приобретает обезвоженный вид.

"Ногти являются производным эпидермиса, это верхний слой нашей кожи. Основой ногтевой пластины является кератин, а между слоями кератина располагаются тонкие прослойки жира и воды. Эти прослойки придают ногтевой пластинке эластичность и блеск", — продолжила доктор.

Именно поэтому недостаточное потребление воды приводит к тому, что ногти теряют свой блеск, становятся ломкими, и создаётся впечатление, будто они плохо растут. При обезвоживании не удастся отрастить красивые и длинные ногти. Косметолог посоветовала пить в сутки 25–30 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела, что поможет предотвратить эстетические и физические проблемы.

"При этом надо добавлять в свой рацион витамины-антиоксиданты: А, В2, В6, С, Е. Эти витамины нейтрализуют свободные радикалы и препятствуют раннему старению и потере красоты ногтей, волос и кожи", — добавила собеседница Лайфа.