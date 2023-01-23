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23 января, 08:34

Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв обыграл датчанина Руне и вышел в четвертьфинал Australian Open

<p>Обложка © ТАСС / EP / JAMES ROSS</p>

Обложка © ТАСС / EP / JAMES ROSS

Россиянин Андрей Рублёв обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), обеспечив себе путь в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В следующий раз Рублёв встретится на поле с Алексом де Минором (24-я ракетка мира) или же с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который девять раз становился фаворитом турнира.

Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Australian Open

Андрей Рублёв вышел в четвёртый круг Australian Open

Ранее Лайф сообщал, что другой россиянин, Даниил Медведев, проиграл американцу Себастьяну Корде, чем завершил своё выступление на чемпионате в Австралии. Теперь с Кордой должен встретиться Карен Хачанов. Их игра запланирована на завтра, 24 января.

Максим Плетнёв

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