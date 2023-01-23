Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв обыграл датчанина Хольгера Руне со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9), обеспечив себе путь в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

В следующий раз Рублёв встретится на поле с Алексом де Минором (24-я ракетка мира) или же с представителем Сербии Новаком Джоковичем, который девять раз становился фаворитом турнира.