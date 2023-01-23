Врач перечислила случаи, когда визит в травмпункт после падения откладывать нельзя

Практически каждый россиянин хотя бы раз в жизни получал травму, особенно в зимнее время, когда отовсюду поджидает припорошенная снегом наледь. К сожалению, в больницу обращаются далеко не все, и в некоторых случаях это может стать большой ошибкой. Врач – травматолог-ортопед "СМ-Клиники" Мария Авкопашвили в беседе с Лайфом объяснила, когда нужно обязательно обратиться к врачу после падения.

"Чётко разграничить травму, которая подлежит экстренной госпитализации, и травму, которую можно вылечить амбулаторно, довольно сложно. Поэтому во избежание тяжёлых осложнений лучше обратиться к специалисту незамедлительно. Связано это с тем, что клиническая картина переломов, ушибов и растяжений очень схожа", — рассказала медик.

Особо опасными являются травмы крупных трубчатых костей, в особенности переломы бедренной кости Фото © Unsplash

По словам врача, если после получения травмы в повреждённом месте буквально на глазах появляется отёк, прикосновения причиняют боль и слышится похрустывание — это сигналы для срочного посещения врача. Вместе с тем бывают и обратные ситуации, когда, ударившись, мы ждём серьёзных последствий, но они никак не проявляются. Как объяснила травматолог, и в этом случае не стоит откладывать визит в больницу и диагностику.

Если в повреждённом месте появляется отёк, прикосновения причиняют боль и слышится похрустывание, нужно обратиться к врачу Фото © Unsplash

"Особо опасными являются травмы крупных трубчатых костей, в особенности переломы бедренной кости, так как повреждения данной зоны без своевременной помощи могут привести пациента к инвалидности. Данная ситуация требует незамедлительной госпитализации", — резюмировала Авкопашвили.